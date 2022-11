Auto rammt Laternenmast und landet im Straßengraben

Die Ursache ist bislang ungeklärt: In Paderborn ist ein Autofahrer (22) am Dienstagmorgen nach links von der Straße abgekommen, mit einer Straßenlaterne kollidiert und in den Straßengraben gefahren.

Verkehrsunfall an Allerheiligen in Paderborn

Der 22-Jährige befuhr kurz nach 7 Uhr mit seinem Auto die Marienloher Straße aus Richtung Schloß Neuhaus kommend in Richtung Marienloh. In Höhe der Aral-Tankstelle ereignete sich dann der Unfall, wie die Polizei am Vormittag mitteilte.

Der Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall eine Platzwunde an der Lippe und Verletzungen an einem Arm zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Volkswagen, der im Straßengraben zum Stillstand kam, wurde schwer beschädigt, geborgen und abgeschleppt. Die angefahrene Laterne war den Polizeiangaben zufolge nicht mehr standsicher und wurde von der Feuerwehr demontiert.