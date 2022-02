Auto touchiert und dann geflohen

Paderborn-Elsen

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Elsen. Nach Polizeiangaben beobachtete eine Zeugin am Freitag gegen 12.40 Uhr in der Dionysiusstraße, in Höhe des Rewe-Marktes, wie ein silberner oder grauer Pkw einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Peugeot touchierte.