Auto-Zulassung soll schneller gehen

Paderborn

Die Warte- beziehungsweise Bearbeitungszeiten in der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes an der Talle sind seit Jahren in der Diskussion. In der Spitze bis zu 200 Kunden werden dort täglich vorstellig. Nun will die Kreisverwaltung kurzfristig ein Projekt auf den Weg bringen, um die Arbeitsabläufe in der Zulassungsstelle „im Sinne der Kunden zu überprüfen und zu verbessern“. Mehrere Ämter sollen dafür zusammenarbeiten und gemeinsam digitale und technische Optimierungsmöglichkeiten in der Be­hörde ausloten.

Von Matthias Band