Autoaufbrecher schon wieder in Paderborn aktiv

In der Nacht zu Freitag (30. Dezember) sind in Paderborn erneut fünf Autos gewaltsam aufgebrochen worden. Die Polizei spricht von einer Aufbruchserie und sucht Zeugen der Vorfälle.

In der Nacht zu Freitag wurden bei fünf weiteren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen

Allein über die Weihnachtsfeiertage waren in Paderborn 40 Autos aufgebrochen worden. 67 Aufbrüche registrierte die Polizei in den beiden Wochen vor den Feiertagen. Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei dann über weitere Taten im Bereich der Leostraße, Geroldstraße und der Hillebrandstraße informiert.

Unbekannte Täter hatten bei fünf Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und die Außenspiegel abgetreten. Ob aus den Fahrzeugen auch etwas gestohlen wurde, steht nach Polizeiangaben bislang nicht fest.

Eine sofort gestartete Fahndung der Polizei im Bereich der Tatorte verlief ergebnislos. Deshalb werden nun Zeugen gesucht. Wer verdächtige Personen in den frühen Freitagmorgenstunden im Bereich der Tatorte beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann sollte sich unter der Telefonnummer 05251/3060 oder bei aktuellen Beobachtungen unter dem Polizeiruf 110 melden.

Nutzen die Serieneinbrecher Fahrräder?

In Zusammenhang mit den Autoaufbrüchen gehen die Ermittler davon aus, dass ein oder zwei Täter in kurzer Zeit ganze Serien verüben – besonders an Wochenenden. Vermutlich nutzten sie Fahrräder, um schnell zwischen den Tatorten zu wechseln.

Um zu verhindern, dass das eigene Auto ins Visier der Bande rückt, rät die Polizei, Wertsachen und Bargeld immer aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster und Türen, der Kofferraum und das Schiebedach sowie der Tankdeckel stets verschlossen, das Handschuhfach aber geöffnet sein, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind.

Einbruch in Friseurgeschäft

In der Nacht zu Donnerstag (29. Dezember) drangen bislang unbekannte Täter auch in ein Paderborner Friseurgeschäft ein. An der Borchener Straße hebelten sie dazu ein Fenster auf.

Aus der Kasse und mehreren Trinkgeldspardosen stahlen die Diebe Bargeld. Sie flüchteten laut Polizei in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht auch in diesem Fall Zeugen (05251/3060) : „Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?“