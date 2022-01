Zusammenstoß an der Alten Schanze in Elsen: Paderborner Polizei sucht nach Zeugen

Paderborn

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, die einen Unfall am Freitagabend in Paderborn-Elsen an der Alten Schanze beobachtet haben. Nach einem Zusammenstoß sei der Verursacher geflüchtet, teilt die Polizei am Sonntag mit.