Autofahrer rast mit 183 km/h auf der B1 von Salzkotten nach Paderborn

Ein ziviles Polizeimotorrad hat am Montag im Kreis Paderborn neben einigen anderen Verkehrsverstößen zwei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen per Kamera festgehalten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, befuhr ein 23-jähriger Lippstädter mit seinem Audi gegen 11 Uhr die B64 von Bad Driburg in Richtung Paderborn. In Höhe Schwaney betrug seine Geschwindigkeit 146 km/h bei erlaubten 100 km/h. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Noch wesentlich eiliger hatte es gegen 13 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Herten mit einem Mercedes AMG, der auf der B1 von Salzkotten in Richtung Paderborn unterwegs. Auch hier beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, aber der Wagen beschleunigte auf mehr als 183 km/h. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.