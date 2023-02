Automatenknacker schlägt erneut in Sennelager zu

Eine Gaststätte haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (1. Februar) in Sennelager aufgebrochen. Sie hatten es erneut auf die Automaten abgesehen. Mitte Januar hatte es bereits einen ähnlichen Fall am Sennebahnhof gegeben.

Einbruch in Gaststätte an der Bielefelder Straße

Nach Angaben der Paderborner Polizei drang der bislang unbekannte Einbrecher in den frühen Mittwochmorgenstunden zwischen 1 und 7.15 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür in die Gaststätte an der Bielefelder Straße ein. Im Schankraum brach der Täter zwei Spielautomaten auf und stahl daraus das Geld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zu diesem Einbruch machen kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen hat, sollte sich bei der Paderborn unter der Telefonnummer 05251/306-0 melden.