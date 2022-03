Autorin begeistert Grundschüler in Schloß Neuhaus

Denn bereits im vergangenen Winter hatten die Kinder des Grundschulverbandes Bonhoeffer-Heinrich von Edda aus dem Moospfad gelesen, eine bisher zweiteilige Buchreihe, die Schaudinn 2020 veröffentlichte.

Den Kindern hatten die Bücher so gut gefallen, dass sie der Autorin Briefe schrieben und Bilder ihrer Lieblingsszenen malten. „Die Briefe habe ich genau am 24. Dezember erhalten und war wirklich sehr gerührt“, sagt Jasmin Schaudinn, „selbstverständlich habe ich da angeboten, vorbeizukommen.“

Die Lesung verfolgten alle Schüler gebannt, lauschten der Erzählkunst Schaudinns und lachten über die vielen humorvollen Einlagen in den Geschichten von Edda. Die Autorin hatte sogar eine Überraschung für ihr junges Publikum dabei: „Tillys Kinderkram“, die neueste Buchreihe der 46-Jährigen. Über den mitgebrachten Band „Tilly trickst Corona aus“ verriet sie: „Das Buch ist druckfrisch. Ich habe es gestern erst vom Verlag erhalten, denn es ist noch gar nicht auf dem Markt.“ Eine Kostprobe sollte es aber schon geben. Tilly ist fünf Jahre alt und muss sich wie alle anderen Kinder auch an den neuen Alltag in Zeiten von Corona gewöhnen. Mit einer Menge Lebensfreude und Fantasie erlebt sie dabei viele lustige Abenteuer. Den Schülern des GSV gefiel vor allem Tillys Hund Dienstag.

Die Botschaft der Autorin ist simpel, aber tiefgründig: „In erster Linie geht es mir immer darum, Kinder zu unterhalten. Sie sollen in den Geschichten versinken können. Mir geht es nicht darum, sie zu belehren.“ Und doch geht es Schaudinn immer um ein wichtiges Element: Selbstbestimmung. „Ich möchte das unperfekte Leben zeigen, so wie es wirklich ist. Tillys Mama fällt morgens der Coronatest herunter. So etwas passiert. Das Leben ist eben nicht perfekt“, so die Autorin.

Die Umsetzung ihrer Intention scheint ihr zu gelingen, denn das Publikum kann gar nicht genug von der Autorin bekommen, was wohl auch daran liegt, dass Schaudinn ein Händchen für den Umgang mit Kindern hat. Bei der Vorlesung wurden aus zwei Geschichten drei, aus ein paar Fragen an die Autorin wurde eine riesige Fragerunde und aus einem signierten Buch ein großer Haufen Autogrammkarten. Jasmin Schaudinn gab insgesamt drei Lesungen in der Turnhalle des Grundschulverbandes Bonhoeffer-Heinrich. Die Geschichten ihrer neuen Heldin Tilly sind vom 7. April an im Handel erhältlich.