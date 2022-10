B64-Bauarbeiten: Verkehr rollt Richtung Höxter einspurig

Paderborn

An der Bundesstraße 64 stehen Tiefbauarbeiten an. Deshalb werde ab Donnerstag, 6. Oktober, an der Anschlussstelle „Borchener Straße“ (L755) für etwa vier Wochen eine einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Höxter eingerichtet, kündigt der Landesbetrieb Straßenbau NRW an.