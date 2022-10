B64 bei Paderborn:  Lkw- und Busfahrer missachten Durchfahrverbot

Paderborn

An die aktuellen Durchfahrtsverbote auf der B64 an der Brücke über die Borchener Straße bei Paderborn halten sich offenbar viele Lkw-, Transporter- und Busfahrer nicht. Das ist ein Ergebnis von Polizeikontrollen in dieser Woche, bei der am Dienstag und Mittwoch in Paderborn besonders dieser Bereich der Bundesstraße im Fokus stand.