B64: Laster prallt in Paderborn an Leitplanke

Paderborn

Nach einem Verkehrsunfall auf der B64 ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein 37-jähriger Lastwagenfahrer am vergangenen Donnerstag gegen 13.10 Uhr auf der B64 in Richtung Bad Driburg.