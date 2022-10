B64: Lkw können an der Anschlussstelle Borchener Straße wieder Richtung Höxter rollen

Die Tiefbauarbeiten an der Bundesstraße 64, die im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke „Borchener Straße“ standen, sind beendet. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Mittwoch mitgeteilt.

Demnach kann ab dem kommenden Montag, 24. Oktober, auch der Lkw-Verkehr an der Anschlussstelle Borchener Straße (L755) wieder über die B64 in Fahrtrichtung Höxter rollen. Für den Umbau der Verkehrsführung wird die B64 in Fahrtrichtung Höxter von der Anschlussstelle Borchener Straße bis zur Anschlussstelle Warburger Straße an diesem Samstag, 22. Oktober, von 5 bis 8 Uhr vorübergehend gesperrt werden, so die Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebs weiter.

Für die Dauer der Vollsperrung wird eine Umleitung über die L755 Giselastraße und Warburger Straße eingerichtet. „Nach dem Umbau der Verkehrssicherung sind wieder sämtliche Fahrbeziehungen der Anschlussstelle befahrbar und die Beschränkungen für den Lkw-Verkehr auf der B 64 aufgehoben“, heißt es.

Mit den Tiefbauarbeiten am Mittelstreifen war am 6. Oktober begonnen worden. Der Neubau der Brücke soll voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein.