B64-Zufahrt in Paderborn-Sande wieder gesperrt

Paderborn-Sande

Für die erforderlichen Erdbauarbeiten im Zuge des Ersatzneubaus der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 64 bei Paderborn-Sande wird von Dienstag, 7. Februar, an erneut die Zufahrt von der L813/Sennelagerstraße zur B64 voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Donnerstag mit.