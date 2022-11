Bad Lippspringer nach wilder Verfolgungsjagd vor Gericht

Die Polizisten staunten wohl nicht schlecht, als sie in jener Nacht des 14. November vergangenen Jahres einen Citroen-Kleinwagen in Marienloh anhalten wollten. Der Pkw mit lippischem Kennzeichen war wegen einer auffälligen Fahrweise von einem anderen Autofahrer gemeldet worden – der Citroen-Fahrer gab Gas, anstatt anzuhalten und preschte durch die Detmolder Straße davon. Über 100 km/h hatte der Wagen nach Polizeiangaben drauf, als er durch Bad Lippspringe raste, noch mehr sollen es in Schlangen gewesen sein, wo der kleine Citroen sogar falsch herum durch die Kreisverkehre gelenkt wurde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch