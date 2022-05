Die heimischen Banken stellen den Betroffenen der Tornado-Katastrophe schnelle finanzielle Unterstützung in Aussicht.

„Da in vielen Schadensfällen ein akuter Finanzbedarf gegeben sein wird, bieten wir eine zinsvergünstigte Vorfinanzierung für Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen an“, teilte die Volksbank mit. Die Sparkasse legt ein Sonderkreditprogramm auf: Die „Sparkassen-Aufräum-Kredite“ sollen Kunden „schnell und unkompliziert“ erhalten.

Um die Schäden umgehend aufnehmen und bearbeiten zu können, haben Volksbank und Sparkasse Telefon-Hotlines und Sonderöffnungszeiten eingerichtet. Allerdings könne es zu Wartezeiten kommen.

Die „Volksbank-hilft“-Hotline ist unter 05251/294-370 zu erreichen. Die OWL Versicherungskontor GmbH, ein Tochterunternehmen der Verbund Volksbank OWL, hat die 05251/1845050 oder 1845088. Die R+V Schadens-Hotline hat die Nummer 0800/533 1111. Über das Kundenportal der R+V können die Schäden auch online gemeldet werden unter: www.ruv.de/service/meinerv. Unter Angabe der Versicherungsnummer sind Meldungen per Mail unter schaden@ruv.de möglich.

Auch die Sparkasse hat reagiert und bereits am Samstagmorgen ein Team zusammengestellt, um betroffenen Kunden eine schnelle Hilfe zu ermöglichen. Kunden können ihre Schadenmeldungen unter anderem online aufgeben. Von diesem Montag, 9 Uhr, an werden in der Hauptstelle der Sparkasse sechs Experten der Provinzial-Versicherung ein Zentrum für die Schadenbearbeitung einrichten. Auch ein Sachverständiger wird vor Ort sein. Gutachter und Sachverständige werden die Schäden vor Ort aufnehmen und regulieren, teilt die Sparkasse mit.