Bauarbeiten in Benhauser Grundschule sollen bald  beginnen

Etwa 100 Schüler und die Lehrerinnen der Grundschule Benhausen waren vor dem Beginn der Sommerferien zum Standort in Neuenbeken gezogen. Geplant ist in Benhausen die Sanierung des Gebäudes. Zum zeitlichen Ablauf teilte Sören Lühr, Betriebsleiter des GMP, nun mit, dass die Ausschreibungen laufen. „Es geht in die Umsetzung“, sagte er. Voraussichtlich 2023 sollen die Benhausener Schüler wieder im Gebäude des Hauptstandorts am Teichweg unterrichtet werden können.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar