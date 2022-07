Baum und Bänke für den Padersee

„Wir möchten einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit leisten und gemeinsam mit vielen anderen die Lebensqualität in Paderborn steigern“, beschreibt de Präsidentin des Soroptimist-Club Paderborn Julia Hambrock eine besondere Aktion am Padersee. Anlässlich des 100. Geburtstags der Mutterorganisation Soroptimist International hat der Club nahe dem Padercafé einen Eisenholzbaum sowie zwei Bänke gespendet.

Freuen sich über den Baum und zwei Bänke an prominenter Stelle am Padersee für einen guten Zweck (von links): Brigitte Zacharias (Stadt Paderborn, Amt für Umweltschutz und Grünflächen), Helga Voss (Past-Präsidentin und Initiatorin), Julia Hambrock (Präsidentin), Claudia Warnecke (Technische Beigeordnete Stadt Paderborn) und Daniela Meschede vom SI-Club Paderborn.

Der Zeitpunkt der Pflanzung war im Dezember 2021 „und der Baum ist bisher sehr gut angegangen“, berichtet Architektin Helga Voß, die lange bei der Stadt Paderborn als stellvertretende Leiterin des Gebäudemanagements gearbeitet hat und bis zum vergangenen Jahr Präsidentin des SI Clubs war. Sie ist Initiatorin der Baumpflanzaktion, kennt beide Seiten – Verwaltung und Ehrenamt – und lobt vor allem „die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der Verwaltung und der Stadt Paderborn und dem Verein. Das war beispielhaft und hat durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten zu diesem guten Ergebnis geführt.“

Ab sofort können alle Spaziergänger auf den zwei Bänken, welche vom Typus bereits im Mittleren Paderquellgebiet verwendet wurden Platz nehmen, die Gedanken schweifen lassen und dem Baum beim Wachsen zusehen. Zu den Zielen des Soroptimist Clubs gehören neben der lokalen und internationalen Förderung und Unterstützung von Frauen und Mädchen auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Präsidentin Julia Hambrock: „Mit der Sitzgruppe wollen wir auch mit dem Club sichtbarer werden. Der für alle nutzbare Sitzbereich ist ein positives Zeichen für unsere Clubarbeit und macht uns als Soroptimisten in unserer Stadt präsenter und bekannter. Durch die punktuelle Aufwertung in diesem Bereich erhoffen wir uns eine Impulswirkung, weiter in ähnlicher Art und Weise aktiv zu werden.“

Wer sich den Baum und die Bänke anschauen möchte – sie sind in der Nähe des Padercafés gegenüber dem neuen Damm an der Paderseeumflut zu finden.