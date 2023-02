Baumschnittmaßnahmen im Haxtergrund

Paderborn: Verkehrssicherung am Grundweg vom 13. bis 15. Februar

Paderborn

Das städtische Amt für Umweltschutz und Grünflächen wird in der kommenden Woche von Montag, 13. Februar, bis Mittwoch, 15. Februar, notwendige Baumschnittmaßnahmen an den großen Pappeln ab etwa 400 Meter vor der Marienstatue im Haxtergrund durchführen. Das teilte die Stadt Paderborn am Freitag mit.