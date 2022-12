Bausa und Querbeat beim Asta-Sommerfestival in Paderborn

Mit Bausa und Querbeat stehen zwei weitere Top-Acts für das Asta-Festival in Paderborn fest. Am 1. Juni verwandelt sich der Campus der Uni Paderborn wieder in eine Partymeile mit vier Bühnen. Headliner ist der DJ Alle Farben. Der Vorverkauf läuft bereits.

Schon die erste Veröffentlichungswelle des Line-ups mit Alle Farben, Juju und Cascada kam bei den Festival-Besuchern offenbar gut an. Beim Vorverkauf für Paderborner Studierende Anfang des Monats standen die Feierwilligen nach Angaben von Rhein Events, der Agentur, die den Asta als Veranstalter unterstützt, teilweise mehr als eine Stunde vor offiziellem Start in der Kälte an, um sich als Erste die begehrten Tickets für zu sichern. Alle Studi-Tickets seien daraufhin innerhalb von 90 Minuten ausverkauft gewesen.

Nun wird das Line-up ergänzt um zwei Top-Acts aus Deutschland: die Band Querbeat aus Bonn und der Rapper Julian Otto, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Bausa, aus Bietigheim-Bissingen wollen das Campusgelände nächstes Jahr in den „Place to be“ verwandeln. Querbeat kam bereits beim Sommerfestival 2019 bestens beim Paderborner Publikum an. Nach Angaben der Veranstalter stellen sie kommendes Jahr das spektakulärste Line-Up, das bisher auf der Bühne des Sommerfestivals gestanden habe.

Weitere Künstler, die auf der Märchenwaldbühne (von Studierenden der Uni organisiert) und der L'UniCo Stage (vom Campusradio organisiert) spielen, sollen im kommenden Frühjahr gecastet und veröffentlicht werden. Des Weiteren wird es mit dem Start des neuen Jahres eine Ausschreibung für den Eröffnungs-Slot der P-Bühne geben. Gesucht wird dafür eine DJ Newcomerin, die speziell mit Sommerfestival-Act DJ Averro für ihren ersten großen Auftritt auf dem Asta-Sommerfestival ausgebildet werden soll.

Weitere Informationen gibt es in den kommenden Wochen im Internet auf asta-sommerfestival.de sowie den Social-Media-Kanälen @astasommerfestival. Die Tickets der Verkaufsphase 1 sind bereits zum größten Teil vergriffen. Dann werden die Tickets der letzten Ticket-Phase im Online-Shop freigeschaltet.

Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Helena Klima, Laura Wiegand und Alina Jonas (von links) tanzen vor der Bühne. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Bürgermeister Ulrich Berger und Magdalena Gröblinghoff (Warsteiner Brauerei). Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten, Vanessa Meßler und Jana Fingerhut machen ein Selfie. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Die Clique aus Fürstenberg hat bei der Verlosung das große Los gezogen und die Tischnummer eins erhalten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Lange Schlange vor dem Eingang. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Bürgermeister Ulrich Berger. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Hier ist die Gruppe Handgemacht und Mundgeblasen zu sehen. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten Foto: Matthias Wippermann Querbeat-Konzert an der Dreckburg in Salzkotten. Foto: Matthias Wippermann

Seit 1998 findet das traditionelle Festival auf dem Uni-Campus in Paderborn statt, zu dem jedes Jahr bis zu 14.000 Besucher kommen. Nach der Corona-Zwangspause hatte es einen Ansturm auf die Karten für die Neuauflage in diesem Jahr gegeben. Organisiert wird das Festival in diesem Jahr mit Unterstützung von Rhein Events, einer Veranstaltungsagentur aus Bonn, die unter anderem für Projekte wie das Panama Open-Air-Festival, Rhein in Flammen, das größte Querbeat Konzert aller Zeiten in der Rheinaue Bonn bekannt ist.