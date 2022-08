Baustelle an der Sander Straße ärgert Anwohner

Vier Wochen soll der Umbau der beiden Haltestellen Bohlenweg an der Sander Straße in Elsen dauern. Dafür hat die Stadt die Straße sperren lassen. Das ärgert Anwohner Meinolf Sinne. Er sagt, dass der zusätzliche Verkehr derzeit auch angrenzende Wohnstraßen belaste. Und er fragt sich, ob die Umleitung mit entsprechender Beschilderung ausreichend ist.

Meinolf Sinne (52) wohnt seit 2006/07 in der Bernhard-Sinne-Straße 3. Sie geht von der Sander Straße ab, etwa auf Höhe der aktuellen Baustelle. Auf der anderen Seite der Sander Straße ist die Gesamtschule. „Das ist eine große Schule mit vielen Schülern und Lehrern", berichtet der Anwohner. Somit gebe es seiner Beobachtung nach viel Verkehr: Schüler fahren in Bussen, Lehrer oft in Autos, Eltern bringen Kinder zur Schule oder holen sie ab. Zusätzlich zum üblichen Verkehr entlang der Straße.

Drei Punkte sind es, die Sinne beschäftigen. „Warum muss die Straße komplett gesperrt werden?“ Auch eine Sperrung von vier Wochen scheint ihm vergleichsweise lang. „Besonders frage ich mich aber, warum die Bauarbeiten beginnen, wenn zugleich die Schule wieder öffnet. Hätte man das nicht in den Ferien machen können?“ Sinne sagt dies auch mit Blick auf die aktuelle Sperrung der Straße Elser Hude aufgrund einer Brückensanierung zwischen Scharmeder Straße im Süden und Gesselner Straße im Norden. Diese sorge für zusätzlichen Verkehr im Umkreis.

Wie berichtet, hatte die Stadt den Baubeginn an der Sander Straße für die Zeit ab Montag, 8. August, angekündigt. Von einer voraussichtlichen Dauer von vier Wochen ging die Verwaltung in ihrer Mitteilung aus. Während dieser Zeit sollen die beiden Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Zudem sollen die Gehwege jeweils an den Haltestellen neu gepflastert und taktile Elemente zur Orientierung – etwa für Menschen mit Sehbehinderungen – eingebaut werden. Die Stadt hatte zudem darauf verwiesen, dass „die Fahrbahn sehr schmal ist“ und deshalb eine Vollsperrung des Teilstückes der Sander Straße erfolgen müsse. Eine Umleitung sollte entsprechend ausgeschildert – auch für Fußgänger und Radfahrer –, eine Ersatzhaltestelle für Busse in unmittelbarer Nähe eingerichtet werden.

Die Stadt lässt die beiden Haltestellen am Bohlenweg barrierefrei ausbauen. Foto: Oliver Schwabe

Irritierend findet Sinne die Schilder, die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Norden und von der Münster Straße (B64) aus sehen, wenn sie in die Sander Straße einfahren. „Wer aus Richtung Delbrück kommt, wird hier aufgefordert, umzukehren“, sagt Sinne. Tatsächlich war am Mittwoch an der Absperrbake das Schild „Einfahrt verboten“ mit dem Zusatz „1,5 Kilometer“ zu sehen. Und das Schild „Umleitung“ in Richtung Delbrück. Wer zudem dem Verlauf der Sander Straße folgt, der sieht an jeder Seitenstraße weitere Absperrbaken mit Schildern, die auf eine Sackgasse hinweisen. Die Weiterfahrt ist aber jeweils möglich – bis zur Baustelle.

Sinne: „Umleitung zu ungenau“

Aus Richtung Süden über die Von-Ketteler-Straße weist das Schild „Umleitung“ in Richtung Gesselner Straße. Hier, wie auch aus Richtung Norden, findet Sinne die Umleitung aber „zu ungenau“ und ohne konkrete Führung. In der Folge würden Verkehrsteilnehmer von der Gesselner Straße auf eigene Faust zurück zur Sander Straße fahren. Auch versuchsweise über die Bernhard-Sinne-Straße, eine enge Spielstraße, die derzeit aber zur Baustelle führt. Deshalb müssen Autofahrer hier wenden. Oder über die Straßen Am Bühlberg und Zur Kettenschmiede.

Umkehren: Wer auf der B64 aus Richtung Delbrück kommt und dem Schild folgt, müsste vor der Einfahrt in die Sander Straße umgehend auf der Bundesstraße wenden. Foto: Rajkumar Mukherjee

Einen anderen Eindruck hat indes Hans-Joachim Koos, Geschäftsführer des Hotels Heide Residenz in der Sander Straße 37. Er fühlt sich aktuell als Gewinner der Sperrung. Unabhängig von der Baustelle sei der Verkehr auf der seiner Beobachtung nach stark befahrenen Sander Straße „katastrophal". Wie groß der Unterschied ist, wenn der Verkehr nicht rollen kann, zeige sich aktuell.

„Jetzt kann man das Fenster aufmachen, und es ist angenehm", sagt Koos. Auch Gäste hätten diesen Eindruck. Man könne im Garten sitzen, ohne sich anschreien zu müssen. Zudem ist Koos privat in den nahen Wohnstraßen unterwegs. Hier habe er nicht den Eindruck, dass dort der bisherige Verkehr der Sander Straße eins zu eins entlangführt. Dieser werde großflächig umgeleitet.

Eine WV-Anfrage an die Stadt zu den Kritikpunkten von Sinne werde in den kommenden Tagen beantwortet, teilte die Stadtverwaltung mit.