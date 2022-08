Baustelle an der Sander Straße in Paderborn ärgert Anwohner

Vier Wochen soll der Umbau der beiden Haltestellen Bohlenweg an der Sander Straße in Elsen dauern. Dafür hat die Stadt die Straße sperren lassen. Das ärgert Anwohner Meinolf Sinne. Er sagt, dass der zusätzliche Verkehr derzeit auch angrenzende Wohnstraßen belaste. Und er fragt sich, ob die Umleitung mit entsprechender Beschilderung ausreichend ist.

Kritik gibt es an der vierwöchigen Sperrung zum Schuljahresbeginn

Meinolf Sinne wohnt in der Nähe der Baustelle auf der Sander Straße. Er hält die Umleitung für nicht ausreichend.

Meinolf Sinne (52) wohnt seit 2006/07 in der Bernhard-Sinne-Straße 3. Sie geht von der Sander Straße ab, etwa auf Höhe der aktuellen Baustelle. Auf der anderen Seite der Sander Straße ist die Gesamtschule. „Das ist eine große Schule mit vielen Schülern und Lehrern", berichtet der Anwohner. Somit gebe es seiner Beobachtung nach viel Verkehr: Schüler fahren in Bussen, Lehrer oft in Autos, Eltern bringen Kinder zur Schule oder holen sie ab. Zusätzlich zum üblichen Verkehr entlang der Straße.