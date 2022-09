Bauwagen brennt in der Paderborner Innenstadt

Paderborn

Die Feuerwehr Paderborn ist am Samstag gegen 22.30 Uhr zu einem Brand eines Bauwagens in der belebten Innenstadt an der Herz-Jesu Kirche alarmiert worden. Der Einsatzort sei bereits auf der Anfahrt für die Kräfte erkennbar gewesen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte der Bauwagen in voller Ausdehnung, sodass Flammenschein und Brandrauchentwicklung bereits von weitem sichtbar waren.