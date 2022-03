Gefeiert wird wieder klassisch im Stehen. Denn aus den Picknickkonzerten wird jetzt das „Wohlsein“-Festival, benannt nach dem gleichnamigen Paderborner Club. Gemeinsam mit der Schlosspark- und Lippeseegesellschaft plant Veranstalter Gero Puls vier Konzerte vom 14. bis 17. Juli auf der Wiese am Minigolfplatz.

Die erste Band steht bereits fest: die Beatsteaks. Die Berliner Band, die mit Hits wie „I Don‘t Care As Long As You Sing“ und „Gentleman Of The Year“ Charterfolge landeten, tritt am Freitag, 15. Juli, auf.

Der Vorverkauf startet an diesem Freitag um 10 Uhr über „beatstuff.de“ und in VVK-Stellen. Tickets kosten laut Ankündigung 43 Euro zuzüglich Gebühren.