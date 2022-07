Beatsteaks und Flogging Molly rockten den Auenpark in Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus

3000 Besucher am Freitag, 1000 am Samstag – das Wohlsein-Open-Air im Schloss- und Auenpark hat eine gelungene Premiere gefeiert. Was mit fünf Bands an zwei Konzerttagen begann, soll ab dem kommenden Jahr als großes Festival fortgesetzt werden. So war es auch schon diesmal geplant, doch die coronabedingte Kulturpause hat ihre Spuren hinterlassen.

Von Matthias Wippermann