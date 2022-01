Wer von diesem Donnerstag an essen gehen oder auf ein Bier in eine Paderborner Kneipe einkehren möchte, muss geboostert oder doppelt geimpft und frisch getestet sein. Die 2Gplus-Regelung schreibt die neue Coronaschutz-Verordnung des Landes vor. Während der Hotel- und Gaststättenverband die Regel als „Quasi-Lockdown“ ablehnt (wir berichteten am Dienstag), ist die Stimmungslage bei Paderborner Gastronomen unterschiedlich.

„Ich habe kein Problem damit. Ein Großteil unserer Gäste ist ohnehin bereits geboostert“, sagt Burkhard Bernemann, Dehoga-Schatzmeister in OWL und Inhaber des Gaststätte „Zum Hölzchen“ in Wewer. „Und wer sich nicht impfen lassen will, muss eben weg bleiben.“ Die meisten seiner Gäste seien froh, dass sie wieder rauskämen und unbeschwert gemeinsam essen, trinken oder eine Runde knobeln könnten. „Natürlich ist es viel zu ruhig durch Corona, besonders im Weihnachtsgeschäft ist viel weggebrochen“, hat auch Bernemann mit den Coronafolgen zu kämpfen. „Aber so ist es immer noch besser als ganz schließen zu müssen. Deshalb setze ich auf die Vernunft der Leute.“