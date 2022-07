Auf Libori werden die Plüschtiere knapp

Wer über den Libori-Berg bummelt, sieht Hunderte Plüschtiere. Zum Beispiel in der Losbude „Spielpalast“. Aber der Eindruck täuscht: Schausteller kommen kaum noch an Plüschtiere heran und leben von ihren Reserven.

„Du musst sehen, ob du welche kriegst und dann so viele kaufen, wie du nur eben kannst“, sagt Toni Scheffer. Er betreibt auf Libori das beliebte Geschäft „Fliegende Frösche“. Um genügend Frösche zur Verfügung zu haben, entwirft er sie inzwischen selbst, lässt sie in China produzieren, aber von einer deutschen Firma importieren. „Die Leute wollen meine Frösche, ich kann ihnen ja nicht eine Rose in die Hand drücken“, betont Scheffer.