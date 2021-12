Bei einem Kinderarzt im Kreis Paderborn telefonisch durch zu kommen, ist momentan eine Kunst. „Bei uns ist die Hölle los“, sagt Dr. Klaus Pöppel. Der Kinderarzt in Schloß Neuhaus weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Derweil sind die ersten Fünf- bis Elfjährigen in der Impfstelle des Kreises in Salzkotten am Freitag geimpft worden – begleitet vom Weihnachtsmann auf einem Moped und roten Nasen.

Täglich ist Dr. Pöppel um halb sieben schon in der Praxis, macht Corona-Abstriche, bis um 7.30 Uhr die regulären Patienten kommen. In der Mittagspause ruft er Eltern zurück, die Fragen zur Kinderimpfung haben. Nach der Sprechstunde sind die Impfungen ab zwölf Jahren dran. Und nun kommen noch die Impfungen der Fünf- bis Zwölfjährigen dazu mit Aufklärung der Eltern und 15-minütiger Beobachtungsphase der Kinder nach dem Pieks. An diesem Samstag legt Dr. Pöppel damit los – außerhalb der Sprechstunde. Dann wird er 40 Kinder impfen. Ab Montag dann auch in der Woche abends.

Was die medizinischen Fachkräfte in den Kinderarztpraxen am Telefon leisten, kann sich jeder ausmalen. „Die sind am Limit, tun alles und haben keinen einfachen Job“, sagt Dr. Klaus Dieter Remmert, Kinderarzt in der Paderborner Innenstadt. „Innerhalb von einem Tag hatten wir fast 100 Anfragen wegen der Kinderimpfungen“, berichtet Dr. Remmert. Der 57-Jährige betont, dass „der Nutzen einer Impfung auch bei Kindern das Risiko von Nebenwirkungen überwiegt“. Das müsse aber nicht übereilt passieren. „Es hat Zeit.“ Von manchen Eltern wünsche er sich „etwas mehr Geduld“.

Dr. Pöppel empfiehlt die Impfung „guten Gewissens“ und zeitnah, weil sich die Omikron-Variante unter Kindern schneller ausbreite. „Ich weiß ja, was in dem Impfstoff drin ist.“ Der Kinderarzt redet Klartext: Manche Argumente impfkritischer Kollegen nennt er „hanebüchen“. Stiko-Chef Thomas Mertens habe viele Eltern völlig verunsichert, weiß Dr. Pöppel aus Elterngesprächen. Er impft wie seine Kollegen vorerkrankte Kinder wie vorgesehen zuerst, danach geht es nach Reihenfolge der Anrufe.

Im Kreis Paderborn gibt es aber auch Kinderärzte, die gegen Impfungen bei Kindern und Jugendlichen sind und Formulare für Schulen ausstellen, in denen sie Kindern attestieren, nicht geimpft werden zu können. Zudem gibt es einige Ärzte, die Kinder aus grundsätzlichen Erwägungen oder aus Kapazitätsgründen erst ab zwölf Jahren impfen, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchten.

Dr. Klaus Pöppel, Kinderarzt in Paderborn-Schloß Neuhaus. Foto:

In der Sälzerhalle sah die Kinderimpfstrecke am Freitag ungewöhnlich aus. Mitarbeiter mit roten Nasen, ein Weihnachtsmann mit Moped und Schokolade und am Ende gab es für jedes Kind einen Impf-Halbedelstein als Belohnung für den Mut. Inzwischen hat der Kreis bei den Kinderimpfungen zwischen den Feiertagen noch einmal nachgelegt. Pro Tag soll es mehr als 200 Termine geben. Zudem soll es bald auch für Januar Termine geben auf www.kreis-paderborn.de/impfen.