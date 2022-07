Unkraut abflämmen: Mann setzt Hecke in Büren in Brand 

Bei der Vernichtung von Unkraut hat ein Grundstücksinhaber am Samstag einen Einsatz der Feuerwehr in Büren ausgelöst. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Der Carport eines Nachbarn wurde stark beschädigt.

Es muss alles sehr schnell gegangen sein am Samstag-Nachmittag. Ein Mann flammte in Büren-Weine Unkraut ab, als plötzlich seine ganze Hecke zum Nachbargrundstück in Brand gerät. Der Nachbar bemerkt den Brandgeruch, springt in Eile in sein Auto und fährt es in letztem Augenblick aus dem Carport, bevor auch der Unterstand Feuer fängt.

Als die Feuerwehr kurz vor 16 Uhr den Einsatzort erreicht, erhöhen die Kameraden rasch die Alarmstufe von „Feuer 2“ auf „Feuer 3“. „Bei dem Haus auf der rechten Seite wurde durch die Wärme die Plastikverkleidung am Balkon weich“, berichtet Hendrik Steven, Leiter der Löschgruppe Weine, die als erste Feuerwehreinheit mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug vor Ort ist. Der Carport steht zu diesem Zeitpunkt bereits in Brand und wird erheblich beschädigt.

Mehrere Löschfahrzeuge der Kernstadt rücken an

Mehrere Löschfahrzeuge aus der Kernstadt Büren werden nachalarmiert und rasch eine Riegelstellung aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. „Während über ein Strahlrohr gelöscht wird, kühlt das andere die umliegenden Gebäude“, erläutert Hendrik Steven die Strategie der Feuerwehr.

Der Feuerwehr gelingt es letztlich, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Verletzt wurde niemand. „Leider kommt es immer wieder zu genau dieser Situation. Die von außen saftig grüne Hecke ist innen völlig trocken und es reicht eine kleine Flamme, um die Hecke in Vollbrand zu setzen“, so Michael Biermann, Sprecher der Paderborner Polizei, auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Kriminalpolizei sicherte auch bei diesem Brand Spuren und ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Mann mit dem Gasbrenner. Das Strafgesetzbuch sieht Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft vor. „Da kommt die Schadensregulierung noch dazu, sofern es keine Versicherung gibt“, so Biermann.

Abflammen so gefährlich wie Grillen unter einem Baum

Auch wenn der VW Golf des Nachbarn noch davongefahren wurde, kam es zu einem Lackschaden an dem Fahrzeug. Die Paderborner Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Einsatzleiter vor Ort war Löschgruppenführer Philipp Weinkopf. Feuerwehrmann Hendrik Steven Büren-Weine rät dringend von der Nutzung der Gasbrenner zur Unkrautvernichtung ab und vergleicht die Gefahren mit denen des Grillens unter einem Baum oder in der Nähe einer Hecke.