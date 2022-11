Bekannter Coach motiviert die Schüler am Gymnasium Theodorianum 

Wie motiviert man sich selbst, wie setzt man sich konkrete und messbare Ziele, die hoch, aber erreichbar sind? Auf Fragen wie diese haben die Schüler des Gymnasiums Theodorianum Antworten aus berufenem Munde erhalten: Der bekannte Motivationstrainer Steffen Kirchner war in der Theo-Aula zu Gast.

Mentaltrainer Steffen Kirchner hat in Paderborn auch Tipps für die Eltern parat

„Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Lockdown und Homeschooling waren dabei leider nicht immer förderlich. Deshalb verstehen wir unter Aufholen nach Corona mehr, als nur Förderunterricht anzubieten.“ erläuterte die Schulleiterin Nicole Michaelis, warum sie Kirchner eingeladen hatte. Und der bei Profisportlern, Unternehmen und Vereinen gefragte Mentalcoach stellte gleich zu Beginn klar: „Für deinen Erfolg zählt nicht, was du könntest, sondern nur, was du zeigst!“

Dass sie immer eine Wahl haben und selbst dafür verantwortlich sind, ihre Ziele glücklich und nicht ausgebrannt zu erreichen, mag zunächst den einen oder anderen der 350 Schüler (ab Klasse 9) überrascht haben, aber Kirchner veranschaulichte seine Thesen durch Bilder und Beispiele, unter anderem aus dem Spitzensport, oder ließ sein Publikum direkt das ein oder andere selbst ausprobieren.

Wie kann man sich so sehr auf sein Ziel fokussieren, dass man sogar mehr erreicht als geplant? Wieso hilft mir dabei die eigene Vorstellungskraft? Diese und andere Fragen wurden durch praktische Übungen erlebbar gemacht und anschließend erläutert. „Das ersetzt nicht das Lernen, aber es bringt dich zum Beispiel bei Prüfungen in einen energetischen Zustand, der es dir ermöglicht, deine Fähigkeiten in dem Moment auch abzurufen“, sagte Kirchner.

In der Elternveranstaltung unterstrich Steffen Kirchner dann in seinem Vortrag „Potenzialentfaltung“ unter anderem, dass Eltern und Lehrer für die Rahmenbedingungen zu sorgen hätten, damit ihre Kinder und Schüler motiviert blieben, denn Motivation ließe sich nicht trainieren. Er erläuterte den Unterschied zwischen Konzentration und Fokus und wie man seine Energie in dem Bereich bündeln kann, den man nur selbst beeinflussen könne.

Kirchner empfahl zudem, die Eltern- und Lehrerrolle stärker als begleitend und unterstützend zu verstehen, statt permanent erziehend auf Kinder und Jugendliche einwirken zu wollen. „Sollten Sie bisher gedacht haben, Sie sind hier, weil es um Ihre Kinder geht, dann merken Sie spätestens jetzt: Es geht um Sie selbst!“, zielte Steffen Kirchner zum Ende seines Vortrags auf die Vorbildfunktion von Erwachsenen ab. „Vorbild kann nur der- oder diejenige sein, die mehr Energie hat als man selbst und zu dem man eine Beziehung aufgebaut hat. Man muss selbst energiegeladen sein, wenn man andere Menschen entwickeln möchte.“

Steffen Kirchner scheint das durch seinen Besuch im Gymnasium Theodorianum gelungen zu sein. „Ihr Vortrag war mega interessant!“, sagte ein Schüler und drückte so aus, was nach Angaben der Schule viele in der Aula des Theos empfunden hatten.