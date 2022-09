Bekenntnis zum Bürgerservice-Standort Elsen gefordert 

Wie mehrfach berichtet wird seit Jahren diskutiert, ob der Betrieb der Verwaltungsnebenstelle Elsen aufrecht erhalten werden soll und ob dies am alten oder an einem neuen Standort erfolgen sollte. So hatten beispielsweise die Grünen vorgeschlagen, die Nebenstelle auf das Grundstück der Gesamtschule zu verlegen. Mit einem Auszug aus dem alten Gebäude an der Von-Ketteler-Straße könnte dort nach Ansicht der Grünen Platz geschaffen werden für einen Ausbau der benachbarten, aus allen Nähten platzenden Dionysius-Grundschule.

Die Notwendigkeit des Ausbaus der Schule erkennt auch die FÜR-Fraktion an, doch von der Problematik der Nebenstelle abgekoppelt. „Beide Vorhaben stocken aktuell, da es seitens der Politik, hier des Bezirksausschusses Elsen, kein klares Bekenntnis zur zukünftigen Nutzung der Verwaltungsnebenstelle am alten Standort gibt“, so FÜR-Fraktionsvorsitzender Rainer Lummer, der auch stellvertretender Vorsitzender des Bezirksausschusses Elsen ist. Sollte der Bezirksausschuss dem FÜR-Antrag folgen, könne, so Lummer, „die Planung beider zentralen Projekte endlich Fortschritte machen“.

Ferner beantragt die FÜR-Fraktion, dass der Bezirksausschuss die Verwaltung beauftragen solle, „ein Konzept zur barrierefreien und ökologischen Modernisierung und Aufwertung des Gebäudes zu erstellen, um eine künftige Nutzung als modernes Service Center für Bürgerinnen und Bürger langfristig zu garantieren“. Ebenso müsse mit der Kreispolizeibehörde gesprochen werden, um auch bauliche Anpassungen vornehmen zu können, die die ebenfalls in dem Verwaltungsgebäude befindliche Polizeiwache Elsen langfristig sichere.

Abgetrennt davon soll von der Verwaltung nach Wunsch der FÜR-Fraktion auch ein Konzept zur Erweiterung der räumlichen Kapazitäten der Dionysiusschule erstellt werden.