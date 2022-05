Belastende Arbeit im Paderborner Frauenhaus

Eine Frau blickt in einem Frauenhaus in Deutschland aus dem Fenster. Noch immer fehlen vielfach Plätze für von häuslicher Gewalt Betroffene.

Seit 42 Jahren gibt es das Frauenhaus Paderborn, nach dem Umzug vor zwei Jahren können dort jetzt bis zu 15 Frauen und 26 Kinder Schutz und Ruhe finden. „Die Verweildauer reicht von ein paar Stunden bis zu Monaten und Jahren, im Durchschnitt sind es sechs bis sieben Monate“, erläuterte die Sozialarbeiterin, die seit 2020 fest angestellt ist. Dass Frauen so lange im Frauenhaus blieben, hänge auch damit zusammen, „dass es super schwierig ist, eine Wohnung zu finden“.

Im Frauenhaus arbeiten die zehn Mitarbeiterinnen, die sich 6,5 Stellen teilen, sowohl mit den Müttern als auch mit deren Kindern. Es sind erschreckend viele. „Wir sind permanent voll belegt“, sagte Schwedas Kollegin Gabi Rüsing: „Es kommt vor, dass das Bett, das morgens geräumt wird, abends schon wieder besetzt ist.“

Am Anfang total zurückhaltend

Die Mitarbeiterinnen beobachten immer wieder, dass die Kinder in den ersten Tagen total zurückhaltend sind und sich hilflos fühlen, aber nach einer Woche sich dann langsam entspannen. „Die Mutter bereitet sich auf die Flucht vor, die Kinder sind oft unwissend“, erklärte Kinga Schweda. Sie hätten über Nacht alles verlassen: das Haus, die Freunde, die Mitschüler, die Nachbarn und auch ihren Vater.

Den Kindern werde zuerst einmal erklärt, was ein Frauenhaus ist und welche Regeln dort gelten. Therapeutisches Reiten einmal in der Woche soll den Mädchen und Jungen ermöglichen, Vertrauen und eine Beziehung zu einem Lebewesen aufzubauen, beschrieben die beiden Mitarbeiterinnen ein wesentliches Hilfsangebot.

Kinder fühlen sich schuldig

Hinzu kämen gemeinsames Basteln, Waffelbacken und Kochen und eine Ferienfreizeit an der Ostsee. Wenn solche Ruheräume geschaffen worden seien, fingen die Kinder an, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Viele fühlten sich schuldig an der Krise in der Familie und redeten sich zum Beispiel ein, das Ganze sei eskaliert, weil sie ihr Spielzeug nicht weggeräumt hätten. Die Aufgabe der Frauenhaus-Mitarbeiterinnen bestehe dann darin, den Kindern diesen Irrglauben zu nehmen.

Was die Frauen angeht, begleiten die Mitarbeiterinnen sie zum Beispiel zu Ämtern, Behörden, Anwälten und Gerichten. Gemeinsam werde das Herkunftsjugendamt über den Aufenthalt im Frauenhaus informiert.

Paderborn erfüllt Istanbul-Konvention

Gabi Rüsing wünscht sich Wertschätzung für die Arbeit im Frauenhaus: „Akzeptanz ist für uns ganz wichtig.“ Der Rückendeckung durch Verwaltung und Lokalpolitiker kann sie sich sicher sein. Die Stadt Paderborn erfülle die Vorgaben der Istanbul-Konvention und habe mindestens einen Platz pro 10.000 Einwohner im Frauenhaus geschaffen, sagte Sozialdezernent Wolfgang Walter. Stadt und Land teilen sich die Finanzierung des Frauenhauses in einem angemieteten Gebäude, das verglichen mit anderen in anderen Städten inzwischen eine sehr gute Ausstattung aufweist.