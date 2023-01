Belasteter Boden wird abgetragen und umgeschichtet

Baugebiet Springbach Höfe in Paderborn – Teilauskofferung beschlossen

Paderborn

Im Baugebiet Springbach Höfe, an der Ecke Dribuger Straße/Bergmann-Michel-Straße ist eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern durch Altlasten kontaminiert. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion hat am Donnerstagabend für eine Änderung des Bebauungsplans gestimmt, und so die Teilauskofferung der belasteten Fläche beschlossen.

Von Alexandra Pöhler