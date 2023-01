Benefizkonzert spielt 15.000 Euro ein – auch Paderborner Tafel profitiert

Die Paderborner Tafel darf sich dank eines Benefizkonzertes im vergangenen Jahr über 2000 Euro an Spenden freuen. Unter dem Motto „Gemeinsam für die Ukraine“ sind im Dezember diverse Paderborner Kulturschaffende im Deelenhaus aufgetreten. Ziel der Benefizveranstaltung war es, Spenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge zu sammeln. Insgesamt kamen so rund 15.000 Euro zusammen.

Es herrscht Krieg in der Ukraine. Und seit Februar 2022 stellen sich viele die Frage: Was kann ich tun, um zu helfen? Auch Sylvia Daume aus Paderborn. Viele Angebote gab es bereits. „Doch die Paderbornerin wollte aus eigener Kraft die Menschen mobilisieren“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Paderborn. Es reifte die Idee für eine Benefizveranstaltung heran. Sylvia Daume, die beim Kulturmagazin das „HEFT“ arbeitet, konnte dank persönlicher Kontakte Paderborner Kulturgrößen wie beispielsweise Erwin Grosche für Ihre Idee gewinnen.

Mit Unterstützung des Ehepaares Ulrich und Petra Lettermann (Kleine Bühne Deelenhaus) organisierte Daume ein Benefizkonzert, an dem unter anderem die Kabarettistin Sarah Hackenberg, die Poetry-Slammerin Sarah Lau, die Liedermacherin Antje Wenzel, Rainer Schallenberg mit Ulrich Lettermann und Eddi Kleinschnittger an Piano, Saxophon und Schlagzeug sowie Leander Lettermann am Piano und das Vocalensemble „Anis oder Mandel“ mitwirkten. Moderiert wurde der Abend im Deelenhaus von Julia Ures.

Für den guten Zweck verzichteten die Prominenten aus Paderborn und Umgebung zugunsten der Menschen in der Ukraine auf ihre Gage für den Abend. Ulrich und Petra Lettermann stellten das Deelenhaus kostenfrei zur Verfügung und unterstützten die Aktion außerdem mit Technik und Thekenbetrieb.

Ukrainische Musikerinnen sorgen für Gänsehautmoment

Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte der Auftritt der Ukrainerinnen Nelli Hein an der Bratsche und Irina Woitinas am Piano. Beide Musikerinnen mussten aus ihrem Heimatland flüchten. In Paderborn haben sie ein sicheres Zuhause gefunden. „Die Klänge ihres Spiels gingen bei allen Anwesenden unter die Haut“, wird Sylvia Daume in der Mitteilung des Kreises Paderborn zitiert.

Der komplette Erlös des Abends plus die im Vorfeld des Konzertes verkauften Spendentickets belief sich schließlich auf 15.000 Euro. Ein Großteil davon fließt in den Paderborner Verein Sertse, der Hilfsgütertransporte organisiert und so einen Großteil an Fahrergehältern, Benzin oder Zollgebühren finanzieren kann. Außerdem erhält ein Waisenhaus in der Republik Moldau, in welchem geflüchtete Kinder aus der Ukraine Schutz erhalten, kreative Sachspenden. Und auch in Paderborn verbleibt ein Teil des Erlöses. Die Tafel Paderborn und somit Menschen, die auch hier auf Hilfe angewiesen sind, werden mit 2000 Euro unterstützt.

„Es ist unglaublich toll, wie ein anfänglicher Gedanke plötzlich die Menschen fesseln und bewegen kann und Großes möglich wird“, betont Landrat und Schirmherr der Tafel Paderborn, Christoph Rüther, und dankt den Mitwirkenden – allen voran Sylvia Daume - herzlich für ihr soziales Engagement. Er selbst durfte beim Benefizkonzert dabei sein und erinnert sich an „einen wunderbaren Abend“. Mit ihm freut sich auch Vera Jennebach, die Vorsitzende des Vereins Tafel Paderborn, die mit dem Geld viele Menschen vor Ort glücklich machen kann.

Eine Wiederholung des Benefizkonzertes ist laut Sylvia Daume nicht ausgeschlossen: „Aufgrund der großen Unterstützung im vergangenen Jahr können sich alle Beteiligten auch in diesem Jahr eine Benefizveranstaltung vorstellen.“