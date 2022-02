Benteler baut E-Minibus

Der Autozulieferer Benteler mit Hauptstandort Paderborn dringt auf die nächste Stufe vor und will nun selbst Automobile bauen. In Kooperation mit den Firmen Beep sowie Mobileye, einer Tochter des Intel-Konzerns, arbeitet Benteler an vollelektrischen und autonomen Minibussen.

Die futuristisch anmutenden Fahrzeuge sollen von 2024 an auf öffentlichen Straßen in den USA unterwegs sein und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf der letzten Meile zwischen Haltestelle und Zuhause befördern. Den „Mover“ will Benteler selbst in den USA bauen. Ziel sei es, ihn weltweit auch in anderen Ländern einzuführen und so „zur Mobilität der Zukunft beizutragen“.