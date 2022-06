Benteler investiert Millionen in Paderborn und will 50 neue Arbeitsplätze schaffen

Das Unternehmen Benteler hat in dieser Woche eine neue Ziehlinie im Stahlrohrwerk in Paderborn eröffnet. Zu Gast war neben Frank Wolters, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn, auch Ekkehard Kadenbach, Vice President Global Purchasing bei Stabilus, für dessen Konzern an der neuen Ziehlinie Rohre hergestellt werden sollen.

Christian Wiethüchter gab mit dem Durchschneiden des Bandes den Startschuss für die neue Produktion von Präzisionsstahlrohren an der neuen Ziehlinie in Paderborn: (von links) Thomas Michels (Leiter Werksverbund Schloß Neuhaus und Paderborn Benteler Steel/Tube), Frank Wolters (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn), Ekkehard Kadenbach (Vice President Global Purchasing Stabilus), Christian Wiethüchter (Geschäftsführer Benteler Steel/Tube) sowie Eric Syburra (Lead Buyer Metal Products Europe Stabilus)

Für die Anlage investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag. Mit Inbetriebnahme erfolgt parallel ein Aufbau von bis zu 50 Arbeitsplätzen in der neuen Produktion für Präzisionsstahlrohre. Damit stärke die Division Steel/Tube den Werksverbund Schloss Neuhaus und Paderborn und baue ihre Marktposition im Bereich individueller Rohrlösungen für hoch spezialisierte Anwendungen in der Automobilindustrie aus, teilt das Unternehmen mit.

Die neue Fertigungslinie für geschweißte Rohranwendungen hat eine jährliche Kapazität von 12.000 Tonnen. Dafür wurde in der Produktionshalle eine neue, innovative Infrastruktur für eine Ziehbank samt integrierter Prüfanlage geschaffen. Mehr als 1150 Tonnen Beton, rund 31 Tonnen Betonstahl und mehr als 1,7 Kilometer Kabel an Versorgungsleitungen mit einem Gewicht von 7,7 Tonnen wurden in den vergangenen zwei Jahren verbaut.

„Bekenntnis zur Stadt Paderborn“

Die Rohrprodukte, welche Benteler in der neuen Anlage produziert, finden überwiegend im Automobilbereich ihre Anwendung. Für Kunden sei es wichtig, auf die Anforderungen des Endprodukts ausgelegte Rohrlösungen zu bauen: „Fehlerfreie Funktionsweise und lange Lebensdauer sind ein Muss im Automobilbereich, da sie so für mehr Sicherheit der Fahrzeuginsassen sorgen. Unsere Präzisionsrohre erfüllen diese Erwartungen sicher und zuverlässig, beispielsweise dank ihrer exzellenten Oberflächenqualität. Auch ihre homogene Gefügestruktur und die engen Toleranzen sorgen für eine hohe Prozesssicherheit in der Weiterverarbeitung. Daher sind wir der ideale Partner der Automobilzuliefererindustrie,“ beschreibt Christian Wiethüchter, CSO und COO Benteler Steel/Tube. „Wir freuen uns, den Standort Paderborn mit dieser Investition weiter zu stärken.“

Frank Wolters, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn, unterstrich bei der Eröffnungsveranstaltung: „Investitionen wie diese stärken den Industriestandort, den Arbeitsmarkt und die Attraktivität der Stadt Paderborn sowie der Region Ostwestfalen-Lippe. Gerade im aktuellen Wettbewerb um Fachkräfte ist es wichtig, dass die heimischen Unternehmen in ihre Standorte investieren. Daher freue ich mich besonders über das Bekenntnis von Benteler zur Stadt Paderborn und über die Schaffung neuer Arbeitsplätze.“