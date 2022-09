Benteler sieht Einspeisung in Nahwärmenetz in Gefahr 

Paderborn

Die Verantwortlichen des Benteler-Standorts Steel/Tube haben sich inmitten der Energiekrise an die Bundesnetzagentur gewendet. Sie sehen die Einspeisung der Abwärme aus der Produktion in das städtische Nahwärmenetz in Paderborn-Schloß Neuhaus in Gefahr – sollte das Unternehmen die erforderliche Menge an Gas nicht erhalten.

Von Rajkumar Mukherjee