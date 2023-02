Paderborn

Kunst und damit auch die Musik reflektieren die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit. Spielte sich die typische Wiener Operette weitgehend in einem aristokratisch geprägten Umfeld ab, so verlegten Paul Lincke (1866–1946) und sein Librettist Heinrich Bolten-Baeckers die eher burleske „Frau Luna“ ins Milieu der Berliner Operette und hatten dabei – ganz im Sinne Luthers – durchweg „dem Volk aufs Maul geschaut“. Das Landestheater Detmold gastierte nun mit diesem Werk in Paderborn und sorgte so gewissermaßen für „Berliner Luft“ an der Pader.

Von Hermann Knaup