Berufetag an der Mastbruchschule in Schloß-Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus

Nach zwei Jahren ohne „normale“ Berufswahlorientierung nahmen in diesem Jahr mehr als 40 Betriebe in Schloß Neuhaus und Paderborn wieder am Berufetag der Mastbruchschule teil, an dem sie alle ihre Türen öffneten und Kleingruppen von Schülern und Lehrern des 8. und 9. Jahrgangs empfingen, um ihnen ihr vertretenes Berufsbild und ihren Betrieb näher zu bringen.