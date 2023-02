Beschäftigte der Briten in Paderborn gehen in Warnstreik

Mit einer so genannten aktiven Mittagspause wollen Zivilbeschäftigte, die in den britischen Kasernen arbeiten, an diesem Donnerstag, 9. Februar, ihrer Forderung auf eine bessere Bezahlung Nachdruck verleihen. Dieser Warnstreik soll zwischen 12 und 13 Uhr am Haupteingang der Normandy Barracks stattfinden.

Foto: Jörn Hannemann