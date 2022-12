Neuer Fahrplan ab 8. Januar: Padersprinter verspricht viele Vorteile

Fahrplanwechsel beim Padersprinter am 8. Januar: Neben geänderten Abfahrtszeiten verspricht das heimische Verkehrsunternehmen in einer Mitteilung eine verbesserte Fahrplanstabilität sowie neue Fahrten und Linien. Aufgrund des weiterhin akuten Personalmangels im Fahrdienst rechnet der Padersprinter noch bis April 2023 mit Abweichungen vom Fahrplan.

Ein Ziel des neuen Fahrplans seien komfortablere Umsteigezeiten an der Haltestelle Westerntor, teilt der Padersprinter weiter mit. Um den Umstieg dort zwischen den Linien in alle Fahrtrichtungen weiter zu verbessern, wurden die Anschlüsse so weit überarbeitet, dass mindestens „ein bis zwei Minuten Umsteigezeit zwischen Ankunft und Abfahrt bestehen“, heißt es. Das soll neben dem Ein-, Aus- und Umstieg auch dazu dienen, dass Fahrgäste mehr Zeit haben, sich an dieser großen Haltestelle zu orientieren.

Bessere Erreichbarkeit des RE 11

Zudem soll jeder Paderborner Ortsteil so angebunden werden, dass die erste Fahrt des RE 11 vom Paderborner Haupt­bahnhof in Richtung Düsseldorf erreicht werden kann. Zusätzlich würden bei den meisten Linien Fahrzeitenanpassungen im Minutenbereich vorgenommen, mit dem Ziel, die Pünktlichkeit des Stadtbusverkehrs weiter zu stabilisieren.

Erweiterung der Linie 3 im Bereich Mönkeloh

Von den Änderungen werden Fahrgäste im Bereich Mönkeloh profitieren. Durch eine Erweiterung der Linie 3 werden halbstündliche Fahrten bis Mönkeloh angeboten. Dabei werden die Fahrten der Linie 3, die bislang an der Waldenburger Straße enden, über die Haltestellen Frankfurter Weg, Betriebshof, Oberes Feld, Steinbruchweg und Navarrastraße bis zur Haltestelle Zoll verlängert, wo sie unmittelbar auf die bereits bestehenden Fahrten übergehen. Die Fahrten, die heute an der Haltestelle Zoll enden, werden ebenfalls über die genannten Haltestellen zur Waldenburger Straße geführt, wodurch eine gegenläufige Ringlinie entsteht. Das sorge im Bereich Mönkeloh für eine deutlich bessere Anbindung, die unter der Woche bis 23 Uhr verlängert werde, teilt das heimische Verkehrsunternehmen mit. Dies bringe eine deutliche Verbesserung für die dort ansässigen Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit sich. Außerdem wird die Haltestelle Westfleisch in Aldi-Zentrallager umbenannt.

Taktverdichtung der Linien 6 und 68

Der Takt der Linien 6 und 68 wird ab dem 8. Januar verdichtet. Samstags sind laut Padersprinter im Bereich Sande und Elsen vor 9 Uhr mehrere neue Abfahrten für die Linien 6 und 68 in Richtung Hauptbahnhof hinzugekommen. Auch sonntags ergänzen sich künftig die Linien 6 und 68 von Sande und Elsen zum Hauptbahnhof zu einem 30-Minuten-Takt.

Freuen sich über den neuen Padersprinter-Busfahrplan, der ab dem 8. Januar 2023 gilt: die Verkehrsplaner Julius Riediger (links) und Boris Beckmann (rechts) und Verkehrsleiter René Möller. Foto: Padersprinter

Neue Nebenlinien 62 und 89

Die bisher als E-Wagen verkehrende Fahrt vom Ortsteil Wewer über das Stedener Feld zur Elsener Gesamtschule wird mit dem Fahrplanwechsel als neue Nebenlinie 62 verkehren und bietet eine halbe Stunde später zudem eine zusätzliche Fahrt.

Der E-Wagen von Wewer zum Goerdeler-Gymnasium wird daher zukünftig entfallen. Aus dem E-Wagen von Neuenbeken zur Mallinck­rodtschule wird die neue Nebenlinie 89 mit der altbekannten Abfahrtszeit.

Veränderte Linie 43

Die Nebenlinie 43 wird ab dem 8. Januar mit leicht veränderter Linienführung im Einsatz sein. Anstatt über den Berliner Ring und die Benhauser Straße wird diese zukünftig über den Bereich Kaukenberg geführt und bietet auch von dort eine Fahrtmöglichkeit zum Schulzen­trum Niesenteich.

Geänderte Abfahrtszeiten für mehr Pünktlichkeit

Ergänzend dazu kündigt der Padersprinter auch verbesserte Fahrpläne an Sonntagen an. Bei einigen Linien soll das Angebot um einzelne Fahrten erweitert werden. Zusätzlich werden bei den meisten Linien Fahrzeitenanpassungen im Minutenbereich vorgenommen, mit dem Ziel, die Pünktlichkeit des Stadtbusverkehrs weiter zu stabilisieren. „Wir bitten daher alle Fahrgäste, sich vorab mit den geänderten Abfahrtszeiten vertraut zu machen, damit es auch weiterhin rundläuft”, so René Möller, Verkehrsleiter und Verkehrsplaner beim Padersprinter.

Personalmangel: Einschränkungen bis April 2023

Aufgrund des Personalmangels im Fahrdienst rechnet der Padersprinter bis mindestens Anfang April 2023 mit Fahrplanabweichungen. „Die gute Nachricht: montags bis freitags sind unsere Busse bis 18 Uhr trotzdem nach dem regulären Fahrplan im Stadtgebiet unterwegs“, sagt René Möller und ergänzt: „Der Schülerverkehr ist somit nicht von den Änderungen betroffen. Gleiches gilt auch für die Linien 12, 43, 46, 47, 52, 61, 62 und 89, die UNI-Linie sowie die acht Nachtbuslinien N1 bis N8.“ Nur in der Zeit von 18 bis 20 Uhr finden die Fahrten mit vereinzelten Taktlücken statt und ab 20 Uhr verkehren alle Linienbusse nach dem verbesserten Sonntagsfahrplan mit einigen zusätzlichen Fahrten. So verkehren beispielsweise die Linien 4 und 9 bis etwa 22 Uhr im 30-Minuten-Takt und es gibt zusätzlich eine Spätfahrt für die Linie 8, um die Betriebe im Bereich des Heinz-Nixdorf-Rings abends besser an den Stadtbusverkehr anzubinden. Samstags entfallen die Fahrten der Linie 28.

Busverkehr an Silvester und Neujahr Foto: An Silvester fahren die Busse des Padersprinter nach dem aktuell an Samstagen geltenden Sonderfahrplan. In der Silvesternacht starten die Nachtbuslinien wie gewohnt und je nach Linie zwischen 0.30 und 3.30 Uhr vom Westerntor. Alle Nachtbuslinien, die in Richtung Neuhäuser Tor fahren, starten dabei an der Haltestelle Westerntor am Steig A1. Dazu gehören die Linien N1 bis N4 sowie die Linien N7 und N8. Die beiden Nachtbuslinien N5 und N6 starten wie gewohnt von der gegenüberliegenden Seite am Westerntor (Fahrtrichtung Hauptbahnhof).



An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan.



Die aktuellsten Abfahrtszeiten finden Fahrgäste auch immer über die Fahrplan-App sowie in der Fahrplanauskunft auf der Homepage unter www.padersprinter.de. Informationen zu den Silvesterverkehren im Regionalverkehr gibt es in der „fahr mit-mobithek“ in der Bahnhofstraße oder online unter www.fahr-mit.de. ...

In den Paderborner Ortsteilen Auf der Lieth und Kaukenberg, die teilweise durch die Linie 28 mitbedient werden, fahren zusätzlich noch die Linien 6 und 9, sodass hier weiterhin eine Nahverkehrsversorgung gegeben ist. Darüber hinaus verkehrt die Linie 58 samstags auf dem regulären Linienfahrweg, allerdings mit etwas weniger Fahrzeit zwischen den Haltestellen Uni/Südring und Heinz-Nixdorf-Wendeschleife. Alle übrigen Linien sind laut Padersprinter nach dem regulären Samstagsfahrplan im Stadtgebiet unterwegs.

Automaten werden gewartet Foto: Zum Jahreswechsel 2022/2023 werden die Fahrscheinautomaten gewartet und stehen somit den Fahrgästen vorübergehend nicht zur Verfügung. Während dieser Zeit können Fahrgäste ihre Tickets beispielsweise bargeldlos in der Fahrplan-App des Padersprinters oder per „smilecard“ am Terminal im Bus kaufen oder an den bekannten Verkaufsstellen. Ab dem 2. Januar 2023 stehen dann laut Padersprinter alle Fahrscheinautomaten im Stadtgebiet wieder zum Ticketkauf zur Verfügung. ...

„Der angepasste Fahrplan berücksichtigt dabei alle Änderungen vom Fahrplanwechsel“, heißt es von den Verkehrsplanern. Die elektronische Fahrplanauskunft ist bereits angepasst und zeigt schon die korrekten Abfahrtszeiten an. Sie steht Fahrgästen über die kostenlose Fahrplan-App sowie auf der Homepage unter www.padersprinter.de zur Verfügung. Da es sich um längerfristige Fahrplanabweichungen handelt, sollen im Laufe des 8. Januars an allen Haltestellen die ab dem Tag gültigen Abfahrpläne ausgehängt werden.

Eine ausführliche Beschreibung aller Fahrplanänderungen befindet sich im Vorwort des neuen Fahrplanheftes, das voraussichtlich ab Anfang Januar kostenlos im Kundencenter an der Westernmauer, in den Verkaufsstellen im Stadtgebiet oder beim Fahrpersonal erhältlich sein wird. Alle Änderungen im neuen Fahrplan listet der Padersprinter auf seiner Website auf. Dort können auch die neuen Fahrpläne heruntergeladen werden.