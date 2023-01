Bestattungswald in Paderborn-Wewer eröffnet

Die letzte Ruhestätte in der Natur finden

Paderborn-Wewer

Irgendwann im Leben macht sich vermutlich jeder Mensch einmal Gedanken dazu, wie und wo er oder sie bestattet werden will. Immer mehr Menschen denken dabei an eine letzte Ruhestätte in der Natur – im Wald. Auf einem viereinhalb Hektar großen Flächen haben Paderborner nun die Möglichkeit, im Wewerschen Wald ihr Grab zu finden.

Von Alexandra Pöhler