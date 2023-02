Besucher entscheiden in Paderborn selbst, wie viel sie zahlen

Feste Eintrittspreise für die Paderborner Museen und Galerien sind bald Geschichte. Vom 1. April an gilt „Pay what you want“. Das heißt, jeder Besucher entscheidet selbst, wie viel er zu zahlen bereit ist. Die Neuregelung haben die Mitglieder des Kulturausschusses am Mittwoch beschlossen. Sie gilt nicht für private Museen wie das HNF.

Neuregelung gilt vom 1. April an in vielen Museen und Galerien

Ob die Entscheidung zu mehr Besuchern und weniger Einnahmen für die Stadt führen wird, bleibt abzuwarten. Weder der Erste Beigeordnete Carsten Venherm noch Beate Flath von der Universität Paderborn, die zwei Preiskonzepte getestet hatte, rechnen mit einem Einbruch.

„Summa summarum waren die Einnahmen nicht weniger, sondern gleich oder etwas mehr“, sagte Flath in der Ausschusssitzung. Die 380 Befragten hätten das Modell „Pay what you want“ sehr positiv bewertet – als Beitrag zu Solidarität und Selbstbestimmung. bleibt

Künftig wird in den Museen um eine „Eintrittsspende“ gebeten. Sie kann in bar in Boxen geworfen oder per Debitkarte abgegeben werden. Um die Besucherinnen und Besucher über die Änderungen aufzuklären, sollen in allen Museen und Galerien Hinweisschilder und Infotafeln aufgestellt werden. Auf ihnen wird dann auch deutlich, dass es Ausnahmen geben wird. Bei besonders aufwändigen Ausstellungen und Veranstaltungen kann ein fester Eintrittspreis vorgegeben werden.

Rikus-Doppelausstellung zählt zu den Ausnahmen

Dies gilt für die Ausstellung über den Bildhauer Josef Rikus, die am Samstag im Stadtmuseum und Diözesanmuseum beginnt. Der Eintritt kostet 2,50 Euro (Stadtmuseum) und vier Euro (Diözesanmuseum). Das Kombiticket gibt es für fünf Euro.

Das werde bei den Besuchern für Verwirrung sorgen, glaubt Alexander Lex von der AfD. Sein Vorschlag, die Einführung von „Pay what you want“ auf den 1. Juli zu verschieben, weil dann die Rikus-Ausstellung vorbei ist, fand keine Mehrheit.

Auch bei Sonderveranstaltungen wie der „Sommerakademie“ in Schloß Neuhaus, bei der Profis Laien Tipps für Malerei oder Bildhauerei geben, gelten feste Preise.

„Eine Öffnung für alle Kulturfreunde“

Ende 2010 hatte der Rat beschlossen, Eintrittsgelder zu erheben. Er war in finanziell angespannten Zeiten der Empfehlung des Beratungsunternehmens Rödl & Partner gefolgt. Ende April 2021 hatte sich der Kulturausschuss dafür ausgesprochen, zwei Alternativen auszuprobieren. Sie waren eingebettet in das von der Universität Paderborn und der TU München betriebene Forschungsprojekt „Steigerung der kulturellen Teilhabe mittels innovativer und ökonomisch nachhaltiger Preiskonzepte (kulturPreis)“.

Das Modell „Kulturgeschenk“, bei dem jemand zwei Karten kauft und eine davon an die Caritas abgibt, die sie wiederum zum Beispiel an eine alleinerziehende Mutter vermittelt, wurde zwischen dem 13. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 getestet. 53 „Kulturgeschenke“ wurden verkauft, 36 verteilt und 17 eingelöst. Das Modell „Pay what you want “ wiederum wurde vom 12. Juli bis 18. September 2022 erprobt. Es erwies sich als unkompliziert und organisatorisch weniger aufwändig.

Durch „Pay what you want“ werde die Perspektive der Nutzer berücksichtigt, betonte Carsten Büsse (SPD). Es sei eine Öffnung nicht nur für vulnerable Gruppen, sondern für alle Kulturfreunde, findet Catharina Scherhans (Grüne). Karsten Grabenstroer (CDU) sieht in dem Modell den „Weg der Zukunft“, zumal dadurch die städtischen Einnahmen voraussichtlich nicht sinken würden. Dagegen sprach Alexander Lex von der AfD vom „Weg in die sozialistische Planwirtschaft“.