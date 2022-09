Besucher feiern beim Kuppelfest am Neuhäuser Schloss

Der orangene Teppich ist ausgerollt und die Musik schallt einem schon auf der Brücke entgegen. Im Innenhof des Schlosses hüpfen der Beat und der Bass. Das Kuppelfest in Paderborn-Schloß Neuhaus zieht hunderte Fans an.

Was für ein Bild: Mitten am Tag tanzen zahlreiche Menschen und strecken die Hände befreit in die Luft. Unter einem Zelt, das mit bunten Baderingen gestaltet ist, legt DJane „Mila Szq“ auf. Es ist Festivalstimmung, das wechselhafte Wetter hält weder sie noch ihre Fans davon ab.

Von Freitag- bis Sonntagabend fand im Park am Neuhäuser Schloss zum zweiten Mal das Kuppelfest statt, ein Kulturfestival für Groß und Klein. Folgende vier Bereiche hatten die Organisatoren für die Besucher in diesem Jahr vorbereitet: „Utz Utz“, „Ta da“, „La la“ und „Klopf klopf“.

Im „Utz Utz“-Bereich legten verschiedene DJanes auf, und der Innenhof des Schlosses bot die ideale Tanzfläche. Am „Ta da“-Bereich am Brunnen war eine Bühne für Theateraufführungen aufgebaut: Die nutzten beispielsweise die Paderborner Puppenspiele August Klar und Jan Wattjes mit ihrer Comedy-Show. Neben dem Schloss war der „La la“-Bereich mit einer Konzertbühne: Hier traten Solo-Künstler wie Brokhoff, eine Singer-Songwriterin aus Hildesheim, oder Gruppen wie die Melodic-Hardcore-Band Setyoursails auf.

Seitlich zwischen Brunnen und Schloss reihten sich zudem viele kleine weiße Zelte aneinander. Im „Klopf klopf“-Bereich fanden am Samstag ein vielfältiges kreatives Mitmachangebot und viele Workshops statt. Die Kinderaugen strahlten beim Häkeln von Topflappen, Herstellen von Farben oder beim Basteln von Collagen.

Am Sonntag gab es dort einen Kunstmarkt und Selbstverteidigung für Frauen. Spazierte man von der „Klopf klopf“-Area zurück in Richtung Schloss und am Naturkundemuseum vorbei, kamen Besuchern unterschiedliche Düfte von Gewürzen entgegen. Denn parallel zum Kuppelfest gab es auch das Streetfood-Festival „Cheatday“. Von spanischen Churros, Kartoffelspiralen, Crêpes, Frozen Yoghurt bis hin zu gefüllten Kartoffelwaffeln und besonderen Pommes gab es hier eine große Auswahl an Speisen, die allesamt auf der Hand genossen werden konnten.

Das Kuppelfest zog auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an – trotz des schlechten Wetters. Die Kinder spielten in den Pfützen oder stellten sich unter die Zelte. Die Stadt hatte sich an der Veranstaltung finanziell beteiligt. Der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke zeigte sich bei der Eröffnung des Kuppelfestes erfreut über die zweite Auflage und betonte die Bedeutung von Kultur im Raum Paderborn und die Notwendigkeit, diese zu fördern.

Dass es dieses Fest überhaupt gibt und es ein zweites Mal stattfinden konnte, ist dem Dachverband der Paderborner Kulturinitiativen „Die Kuppel“ zu verdanken. Die Vorsitzenden Tobias Vorwerk und Carola Pense hatten dieses Festival zum zweiten Mal mit viel Engagement und etwa 50 Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt. „Zum Glück war der Aufbau nicht ganz so stressig, denn aus dem letzten Jahr haben wir viel gelernt“, sagte Pense.

Ein drittes Kuppelfest ist offen

Eigentlich hatten sie nach dem Aufbau im vergangenen Jahr gesagt: „So etwas machen wir nie wieder“. Doch die Stadt, die Besucher und alle Beteiligten waren vom Festival so begeistert, dass es eine zweite Auflage geben musste. Und so wurde, nachdem die Stadt Ende 2021 die finanzielle Unterstützung zugesagt hatte, neu geplant.

Vorwerk betonte, dass die Planung und die Durchführung nur so gut laufen konnten, weil es im Vorfeld und am Tag selbst so viele ehrenamtliche Helfer gab. Hagen Franke ist einer von ihnen und war am Wochenende als Ansprechpartner vor Ort: „Ich freue mich Teil eines so tollen, bunten Festivals sein zu dürfen, dafür investiere ich gerne meine Zeit. Das Team arbeitet so wunderbar zusammen und wird gut geleitet. Das macht einfach richtig Spaß.“

Ob das Kuppelfest im nächsten Jahr – hoffentlich mit besserem Wetter – in die dritte Saison starten wird, ließ Vorwerk offen: „Da spielen viele Faktoren mit rein, vor allem bräuchten wir die finanzielle Unterstützung“, sagte er.