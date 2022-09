Besucher feiern beim Kuppelfest in Paderborn

Der orangene Teppich ist ausgerollt und die Musik schallt einem schon auf der Brücke entgegen. Im Innenhof des Schlosses hüpfen der Beat und der Bass. Das Kuppelfest in Paderborn-Schloß Neuhaus zieht hunderte Fans an.

Festival bietet zum zweiten Mal Kultur, Musik und Mitmachangebote am Neuhäuser Schloss

Was für ein Bild: Mitten am Tag tanzen zahlreiche Menschen und strecken die Hände befreit in die Luft. Unter einem Zelt, das mit bunten Baderingen gestaltet ist, legt DJane „Mila Szq“ auf. Es ist Festivalstimmung, das wechselhafte Wetter hält weder sie noch ihre Fans davon ab.