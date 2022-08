Besucher vermissen Diskussion zum Thema Verkehr

Zweiter Mobilitätstag in Paderborn

Paderborn

Beim zweiten Mobilitätstag in Paderborn stand das Fahrrad im Mittelpunkt. An verschiedenen Ständen auf dem Schulhof des Gymnasiums Theodorianum informierte die Stadt zudem beispielsweise über das Integrierte Mobilitätskonzept (Imok). Kritik gab es von einigen Besuchern: Sie hätten sich mehr Diskussion gewünscht, beispielsweise über Gefahrenstellen in Paderborn.

Von Katharina Freise