Besucherregelungen in Paderborner Krankenhäusern gelockert

Paderborn/Salzkotten

Mit dem Auslaufen der Test- und Maskenpflichten in Bund und Land lockern sich auch für Patienten, Besucher und Mitarbeiter in den Paderborner Akutkrankenhäusern die Corona-Regelungen. So müssen ab sofort Patienten vor geplanten Eingriffen keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen. Darauf haben die Einrichtung am Donnerstag hingewiesen.