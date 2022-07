Betroffene des Tornados in Paderborn tauschen sich erstmals aus

Der Tornado hat nicht nur unfassbar große Schäden an Gebäuden, Bäumen und Autos verursacht. Die Ereignisse vom 20. Mai haben bei vielen Paderbornern auch einen Schock ausgelöst, von dem sie sich noch nicht erholt haben. Reden hilft: Unter diesem Motto trafen sich Betroffene am Dienstag im Liborianum. Eines wurde dabei besonders eindrucksvoll deutlich: Die Dankbarkeit der Betroffenen gegenüber den Einsatzkräften, Helfern und Handwerkern ist unsagbar groß.

An die wenigen Minuten der verheerenden Zerstörung können sich die Bürger aus dem Ükern-Viertel bis ins kleinste Detail erinnern. Alberto Schröter (79), der in der Heiersstraße in der Nähe zum Detmolder Tor wohnt, befand sich in der Küche im dritten Stock seiner Wohnung, als wie aus dem Nichts eine Sturmböe über den Balkon und durch das offene Küchenfenster fegte. Bis zu dem Zeitpunkt war noch nichts passiert. „Dann war es einen Moment lang ganz ruhig, bevor dann der Tornado richtig zuschlug. Ich konnte halbe Bäume in der Luft sehen“, sagt der Versicherungsmakler. Als es vorbei war, habe er sofort den Herd ausgeschaltet, habe sich seine Kamera geschnappt und sei auf die Straße gegangen. „Hier sind einige Häuser, die ich versichert habe", berichtet der Paderborner, der nach dem Rechten schauen wollte.