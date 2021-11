Betrug im Chinarestaurant?

Prozess gegen zwei Gaststätten-Betreiber in Paderborn – Steuerschaden in Millionenhöhe vermutet

Paderborn

Chinesisch essen ist auch in Paderborn beliebt. So beliebt, dass sich die Inhaber eines asiatischen Restaurants, das es vor ein paar Jahren an der Warburger Straße gab, vor Einnahmen wohl nicht retten konnten. Was sie – wenn man der Staatsanwaltschaft folgt – zu unklugen Ideen verleitete. Seit Mittwoch verhandelt das Landgericht gegen zwei Angeklagte, die mit frisierten Erklärungen Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben sollen.

Von Ulrich Pfaff