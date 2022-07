Betrunkene Autofahrerin schlägt in Paderborn Polizistin

Nach eigenen Angaben wurde die Polizei gegen 1.10 Uhr über eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin informiert. Mehrere Personen hatten in der Mastbruchstraße eine Frau bemerkt, die mit ihrem Ford Schlangenlinien gefahren war und beinahe einen Unfall verursacht hätte. Die Zeugen stellten sich daraufhin mit ihrem Wagen vor das Auto der 39-Jährigen und verhinderten so zunächst deren Weiterfahrt. Als sie an den Ford herantraten, um die Fahrerin anzusprechen, öffnete diese die Tür und fiel auf die Straße. Die Frau rappelte sich jedoch wieder auf, stieg zurück in ihr Auto und fuhr rückwärts in Richtung Habichtsweg weiter.

Dort trafen die sofort eingesetzten Beamten auf die Fahrerin, deren Atem deutlich nach Alkohol roch. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand die Frau schwankend vor ihrem Auto und konnte sich ohne Hilfe kaum auf den Beinen halten. Die Durchführung eines Alkotests war aufgrund ihres Zustands nicht möglich. Als der Beschuldigten, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, deutlich gemacht wurde, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, versuchte sie zu flüchten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Im Polizeigewahrsam Paderborn leistete die 39-Jährige ebenfalls erheblichen Widerstand. Dabei schlug sie derart auf eine Polizeibeamtin ein, dass diese ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.