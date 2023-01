Betrunkener Autofahrer überfährt Verkehrsinsel und stoppt auf Kreisverkehr

Erst überfuhr er eine Verkehrsinsel, dann blieb er mit seinem Fahrzeug auf der Grünanlage des nächsten Kreisverkehrs stehen: Ein betrunkener Autofahrer aus Altenbeken hat bei diesem Fahrmanöver am Samstagmorgen Verletzungen erlitten.

Mann aus Altenbeken (34) in Paderborn-Benhausen verletzt

Der Altenbekener war mit seinem Smart am frühen Samstagmorgen auf dem Kreuzweg unterwegs. Aus Richtung Schlangen kommend beabsichtigte der 34-Jährige laut Polizei, in den Kreisverkehr vor Benhausen einzufahren, um dann in Richtung Neuenbeken wieder herauszufahren und seine Fahrt fortzusetzen.

„Aber bereits unmittelbar vor dem Kreisverkehr überfuhr der Altenbekener die dortige Verkehrsinsel und zerstörte die dort vorhandene Beschilderung. Anschließend fuhr er geradeaus in den Kreisverkehr und dort mittig auf die Grünanlage, wo der stark beschädigte Smart zum Stehen kam“, führt die Polizei weiter aus.

Der 34-Jährige zog sich blutende Schnittverletzungen zu und wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Da die eingesetzten Polizisten Alkoholkonsum feststellten, wurde dem Altenbekener eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein kassierte die Polizei ein, der beschädigte Smart wurde abgeschleppt.